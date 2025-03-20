Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды «Чемпионата» Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Мандалорец и Грогу» будет самым бюджетным современным фильмом по «Звёздным войнам»

«Мандалорец и Грогу» будет самым бюджетным современным фильмом по «Звёздным войнам»
Аудио-версия:
Комментарии

Журналисты издания Collider поделились данными о бюджете фильма «Мандалорец и Грогу» — продолжения сериала «Мандалорец» по «Звёздным войнам». По данным портала, бюджет ленты составил всего $ 166 млн.

Это относительно скромная сумма для проектов по «Звёздным войнам». Так, на «Пробуждение Силы» Disney потратила $ 245 млн, а «Последние джедаи» обошлись в невероятные $ 317 млн. С чем связано резкое уменьшение расходов, неизвестно.

Бюджет фильмов по «Звёздным войнам» без учёта инфляции

  • Эпизод 4: «Новая надежда» (1977) — $ 11 млн
  • Эпизод 5: «Империя наносит ответный удар» (1980) — $ 18 млн
  • Эпизод 6: «Возвращение джедая» (1983) — $ 32,5 млн
  • Эпизод 1: «Призрачная угроза» (1999) — $ 115 млн
  • Эпизод 2: «Атака клонов» (2002) —  $ 115 млн
  • Эпизод 3: «Месть ситхов» (2005) — $ 113 млн
  • Эпизод 7: «Пробуждение Силы» (2015) — $ 245 млн
  • Эпизод 8: «Последние джедаи» (2017) — $ 317 млн
  • Эпизод 9: «Скайуокер. Восход» (2019) — $ 275 млн
  • «Изгой-один» (2016) — $ 200 млн
  • «Хан Соло» (2018) — $ 275 млн
  • «Мандалорец и Грогу» (2026) — $ 166 млн.

Премьера фильма «Мандалорец и Грогу» состоится 22 мая 2026 года. Главную роль в ленте вновь исполнит Педро Паскаль, а режиссёром выступил Джон Фавро.

Материалы по теме
Про Ждуна сняли фильм: мы его посмотрели, чтобы вам не пришлось
Про Ждуна сняли фильм: мы его посмотрели, чтобы вам не пришлось
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android