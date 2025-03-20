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В кинотеатрах России вышла комедия «Пальма 2» про дружбу овчарки и медвежонка

В кинотеатрах России вышла комедия «Пальма 2» про дружбу овчарки и медвежонка
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20 марта в России состоялась премьера фильма «Пальма 2» с Виктором Добронравовым. Продолжение семейной комедии уже можно посмотреть в большинстве кинотеатров страны.

Видео доступно на YouTube-канале Central Partnership. Права на видео принадлежат «Централ партнершип».

По сюжету продолжения лётчик Вячеслав Лазарев перебирается с семьёй в глубинку, где продолжает летать, но теперь на маленьком винтовом АН-2. Жизнь семейства идёт своим чередом, пока однажды в неё не врывается маленький медвежонок, которому Коля, сын лётчика, даёт кличку Мансур. В основу сюжета легла реальная история лётчика Андрея Иванова.

К главным ролям вернутся Виктор Добронравов, Леонид Басов, Владимир Ильин, Игорь Хрипунов и Валерия Федорович. Режиссёром выступил Владимир Кондауров.

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