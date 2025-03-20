Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды «Чемпионата» Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Британский сериал «Шерлок и дочь» стартует в России уже 3 апреля

Британский сериал «Шерлок и дочь» стартует в России уже 3 апреля
Аудио-версия:
Комментарии

Стриминговый сервис «Амедиатека» опубликовал дублированный трейлер детективного сериала «Шерлок и дочь». Из ролика стало известно, что шоу стартует в России уже 3 апреля.

Видео доступно в VK-канале AMEDIATEKA. Права на видео принадлежат The CW.

Согласно синопсису, после таинственного убийства матери американка Амелия узнает, что её пропавший отец, возможно, сам Шерлок Холмс… Девушка отправляется в Лондон к великому сыщику, чтобы найти виновных, в то время как он пытается спасти Ватсона и миссис Хадсон из лап преступного синдиката. Они объединяют свои силы, чтобы раскрыть дела, а также выяснить — действительно ли Холмс её отец.

В актёрский состав вошли Дэвид Тьюлис, Блю Хант, Пол Рейд, Антонио Аакил, Джиа Хантер, Ивана Миличевич и другие. Режиссёрами выступили Брин Хиггинс и Эль-Майя Тэйлфизерс.

Постер

Фото: The CW

Материалы по теме
Классное шоу для фанатов Lost, но с проблемами. Обзор сериала «Рай»
Классное шоу для фанатов Lost, но с проблемами. Обзор сериала «Рай»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android