Брюс Уиллис отпраздновал 70-летие с Деми Мур и дочерьми — фото с праздника

19 марта звезде «Крепкого орешка» и «Шестого чувства» Брюсу Уиллису исполнилось 70 лет. Актёр отметил юбилей в кругу семьи и близких людей. На фотографиях с праздника оказались запечатлены Деми Мур (бывшая жена Уиллиса), а также их три дочери.

Напомним, в 2022 году у Брюса Уиллиса диагностировали лобно-височную деменцию, из-за которой у актёра возникли проблемы с памятью и опорно-двигательной системой. В конце 2023-го артист перестал разговаривать и начал забывать своих близких и друзей.

В феврале Румер Уиллис, дочь Брюса Уиллиса, стала гостем нового выпуска шоу Loose Women. В ходе разговора с ведущей она рассказала о здоровье своего отца на начало 2025 года.

Фотографии со дня рождения Брюса Уиллиса

Фото: Соцсети дочери Брюса Уиллиса