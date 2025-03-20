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В Minecraft добавят скины героев из фильма «Minecraft в кино»

В Minecraft добавят скины героев из фильма «Minecraft в кино»
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4 апреля в мировом прокате состоится премьера фильма «Minecraft в кино». В честь данного события разработчики песочницы Minecraft добавят в игру скины героев из предстоящей ленты.

Уже сегодня вечером аватары Джека Блека, Джейсона Момоа, Даниэль Брукс, Эммочки Майерс и Себастьяна Хансена станут доступны для покупки.

События «Майнкрафта» развернутся в наши дни, когда четырёх неудачников внезапно затягивает через таинственный портал в странную кубическую страну. Теперь им предстоит вернуться домой, сражаясь со злыми созданиями, которые стоят на их пути. Режиссёром экранизации культовой игры выступил Джаред Хесс («Последний человек на Земле»).

Скины героев и стилизованные плащи

Фото: Majong

Фото: Majong

Фото: Majong

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