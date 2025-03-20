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Стартовали съёмки 25-го сезона детектива «Тайны следствия»

Стартовали съёмки 25-го сезона детектива «Тайны следствия»
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Пресс-служба телеканала «Россия» объявила о старте съёмок 25-го сезона детектива «Тайны следствия». Также было опубликовано множество кадров с площадки.

В продолжении Марию Сергеевну Швецову ждут многочисленные сюрпризы – как в рабочей, так и в личной жизни. Сезон начинается с громкого юбилея бывшей секретарши Ковина, который оказывается омрачён взрывом. По мере расследования в деле открываются всё более неожиданные подробности, и за взрывом тянется длинная цепочка историй из прошлого.

В актёрский состав вошли Алла Довлатова, Александр Чевычелов, Юлия Яковлева, Игорь Григорьев, Антон Ксенев, Мирослав Малич и другие. Режиссёром выступил Максим Демченко.

Сроки и дата премьеры нового сезона пока не раскрываются.

Фотографии со съёмок

Фото: Пресс-служба телеканала «Россия»

Фото: Пресс-служба телеканала «Россия»

Фото: Пресс-служба телеканала «Россия»

Фото: Пресс-служба телеканала «Россия»

Фото: Пресс-служба телеканала «Россия»

Фото: Пресс-служба телеканала «Россия»

Фото: Пресс-служба телеканала «Россия»

Фото: Пресс-служба телеканала «Россия»

Фото: Пресс-служба телеканала «Россия»

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