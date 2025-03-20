Четвёртый сезон мультсериала «Неуязвимый» выйдет в 2026 году

Компания Amazon объявила, что четвёртый сезон жестокого супергеройского мультсериала «Неуязвимый» выйдет в 2026 году. Точная дата премьеры пока неизвестна, однако авторы поделились, что озвучка персонажей уже завершена.

Фото: Amazon

«Неуязвимый» рассказывает историю обычного школьника Марка Грейсона, отец которого — самый могущественный супергерой на Земле. Вскоре юноша обнаруживает, что у него тоже есть суперсилы, и выясняет, что его отец совсем не тот, кем хочет казаться.

Больше подробностей нового сезона авторы раскроют позднее. Ранее Роберт Киркман подтвердил, что разработка игры по «Неуязвимому» продолжается.