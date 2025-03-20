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Сборы ленты «Пророк. История Александра Пушкина» превысили 1,4 млрд рублей

Сборы ленты «Пророк. История Александра Пушкина» превысили 1,4 млрд рублей
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20 марта сборы фильма «Пророк. История Александра Пушкина» превысили 1,4 млрд рублей. Для достижения такого результата ленте понадобилось чуть больше месяца — премьера состоялась 13 февраля. Картина остаётся лидером в российском прокате.

Фото: «Фонд Кино»

«Пророк» — это масштабная история жизни великого поэта (с лицейских лет до момента роковой дуэли), которая передаёт его дух и стремится показать Пушкина таким, каким его не знал никто. В картине поэт предстанет как «современный и многогранный герой, в котором тёмное и страшное борется со светлым и просвещённым».

Главную роль в картине исполнил номинант на премию «Оскар» Юра Борисов («Анора»), Пушкина во времена его юности в лицее сыграл Кай Гетц («Гром: Трудное детство»), а образ Жоржа Дантеса воплотил французский актёр Флориан Десбьендра. Режиссёром картины выступил Феликс Умаров («Домашнее поле»).

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