iPhone 16 Pro Max подешевел в России до рекордных 100 тыс. рублей

В России рекордно подешевел iPhone 16 Pro Max. Если на старте за устройство просили от 160 тыс. рублей, то сейчас его стоимость на маркетплейсах снизилась до рекордных 100 тыс. рублей.

За такую цену продают версию смартфона со 128 ГБ памяти. Подобный спад наблюдается и в случае с другими смартфонами в линейке Apple. К примеру, в середине марта стоимость iPhone 15 в стране упала до 50 тыс. рублей.

Напомним, iPhone 16 Pro Max предлагает своим покупателям 6,9-дюймовый OLED Super Retina XDR-дисплей с частотой обновления 120 Гц, максимальной яркостью 2000 нит и поддержкой HDR. Гаджет работает на процессоре Apple A18 Pro.