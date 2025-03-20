Анонсирован складной смартфон Huawei Pura X с ИИ-функциями

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Компания Huawei анонсировала складной смартфон Pura X. Стоимость устройства в конфигурации с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ обычной составит 7499 юаней (~ 85,7 тыс. рублей). Причём в разложенном состоянии диагональ экрана у устройства составляет 6,3 дюйма при соотношении сторон 16:10.

Максимальная яркость обоих дисплеев составляет 2500 нит, а частота обновления — 120 Гц. Что касается аккумулятора, то его ёмкость равна 4720 мА/ч. Ко всему прочему, смартфон поддерживает беспроводную зарядку мощностью до 40 Вт.

Ещё девайс обладает множеством ИИ-функций, включая опцию отслеживания движения глаз. Гаджет будет доступен для покупки в пяти цветовых вариациях: красной. жёлтой, серой, белой и чёрной.

Продажи смартфона Huawei Pura X стартуют уже 30 марта только в Китае. Дата выхода в остальном мире пока неизвестна.