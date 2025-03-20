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Джоэл и Элли — на новом постере второго сезона сериала The Last of Us

Джоэл и Элли — на новом постере второго сезона сериала The Last of Us
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Компания HBO продолжает подогревать интерес зрителей ко второму сезону сериала The Last of Us. Авторы шоу опубликовали новый постер, на котором оказались изображены Джоэл и Элли.

Новый постер

Фото: HBO

Второй сезон сериала The Last of Us будет основан на The Last of Us Part 2, вышедшей на PS4 в 2020 году. Создатели шоу Крэйг Мейзин и Нил Дракманн ранее отмечали, что на экранизацию второй части авторам потребуется больше одного сезона, поэтому история Part 2 наверняка завершится именно в третьем сезоне.

Второй сезон The Last of Us стартует 14 апреля. Новые эпизоды будут выходить раз в неделю, а премьера по московскому времени состоится около пяти утра.

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