Системные требования The Last of Us 2 на ПК

Студия Naughty Dog опубликовала системные требования ПК-версии The Last of Us Part 2. Так, для запуска игры на низких настройках графики понадобится ПК с Intel Core i3-8100 и видеокартой GTX 1650 с 16 ГБ оперативной памяти. Игра займёт 150 ГБ свободного места на SSD-диске.

Для комфортных 60 FPS потребуется сборка с Intel Core i5-8600 и RTX 3060. А для комфортной игры в 4К необходимы Intel Core i7-11700 с RTX 4080.

Минимальные системные требования The Last of Us Part 2 (720p/30 FPS)

ОС — Windows 10/11

— Windows 10/11 Процессор — Intel Core i3-8100 или AMD Ryzen 3 1300X

— Intel Core i3-8100 или AMD Ryzen 3 1300X Видеокарта — NVIDIA GeForce GTX 1650 или AMD Radeon RX 5500 XT

— NVIDIA GeForce GTX 1650 или AMD Radeon RX 5500 XT Оперативная память — 16 ГБ

— 16 ГБ Место на диске — 150 ГБ (SSD)

Рекомендуемые системные требования The Last of Us Part 2 (1080p/60 FPS)

ОС — Windows 10/11

— Windows 10/11 Процессор — Intel Core i5-8600K или AMD Ryzen 5 3600

— Intel Core i5-8600K или AMD Ryzen 5 3600 Видеокарта — NVIDIA GeForce RTX 3060 или AMD Radeon RX 5700

— NVIDIA GeForce RTX 3060 или AMD Radeon RX 5700 Оперативная память — 16 ГБ

— 16 ГБ Место на диске — 150 ГБ (SSD)

Фото: Naughty Dog

Рекомендуемые системные требования The Last of Us Part 2 (1440p/60 FPS)

ОС — Windows 10/11

— Windows 10/11 Процессор — Intel Core i7-9700 или AMD Ryzen 7 5800X

— Intel Core i7-9700 или AMD Ryzen 7 5800X Видеокарта — NVIDIA GeForce RTX 3070 или AMD Radeon RX 6800

— NVIDIA GeForce RTX 3070 или AMD Radeon RX 6800 Оперативная память — 16 ГБ

— 16 ГБ Место на диске — 150 ГБ (SSD)

Рекомендуемые системные требования The Last of Us Part 2 (4К/60 FPS)

ОС — Windows 10/11

— Windows 10/11 Процессор — Intel Core i7-11700 или AMD Ryzen 7 5700X

— Intel Core i7-11700 или AMD Ryzen 7 5700X Видеокарта — NVIDIA GeForce RTX 4080 или AMD Radeon RX 7900XT

— NVIDIA GeForce RTX 4080 или AMD Radeon RX 7900XT Оперативная память — 32 ГБ

— 32 ГБ Место на диске — 150 ГБ (SSD).

Релиз The Last of Us 2 на ПК состоится уже 4 апреля — за девять дней до старта второго сезона экранизации от HBO.