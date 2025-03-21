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Команду Травомана сняли с турнира по Dota 2 — стример сделал ставку против своего состава

Команду Травомана сняли с турнира по Dota 2 — стример сделал ставку против своего состава
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Российскую команду «Работяги» дисквалифицировали с онлайн-турнира European Pro League Season 25. Причиной стала ставка владельца коллектива, известного стримера Тимура ТраВоМаН Хафизова.

Перед матчем с миксом Bikini Bottom Тимур выложил скриншот ставки — он поставил на поражение своей команды 50 000 рублей. В итоге его коллектив проиграл со счётом 1:2, после чего организаторы EPL сообщили об отстранении «Работяг».

Сам Травоман извинился перед коллективом, но отметил, что в правилах турнира ничего не было о ставках владельцев на свою команду.

Не знал, что такое может произойти. (...) Ситуация неприятная. Извиняюсь и перед командой, и перед комьюнити. Не стоило так делать, но, почитав правила организаторов турнира, я там вообще ничего не нашёл на этот счёт. Пацанов вроде кикнули, а на основании чего? Такого не прописано в правилах.

После этого организаторы European Pro League добавили в свод правил специальный пункт «Правило Травомана», где отметили, что связанные с командой лица не должны делать ставки на её матчи во избежание дисквалификации.

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