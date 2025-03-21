Финал Московской студенческой киберспортивной лиги пройдёт 23 марта

Федерация компьютерного спорта Москвы представила программу финала 15-го сезона Московской студенческой киберспортивной лиги (МСЛК). Решающие матчи пройдут в воскресенье, 23 марта в РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева — вход для зрителей по предрегистрации будет свободным.

Участие в этом сезоне МСЛК приняли рекордное количество учебных заведений — 106 вузов и 34 ссузов. В воскресенье определятся чемпионы в пяти дисциплинах — Dota 2, Counter-Strike 2, Mobile Legends: Bang Bang, Tekken 8 и StarCraft 2.

Помимо соревновательной программы, зрителей ждут конкурсы и розыгрыши, косплей-шоу, зона настольных игр и другие активности.