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Стример Папич (Arthas) вернётся на Twitch после разбана — за два эфира ему заплатят более $ 60 тыс.

Папич вернётся на Twitch после разбана — за два стрима ему заплатят более $ 60 тыс.
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Популярный стример Виталий Arthas Цаль, также известный как Папич, запланировал две трансляции на Twitch после снятия блокировки с его канала.

Сегодня, 21 марта, он сыграет два-три матча в Dota 2 — некий спонсор заплатил за это $ 30 тыс. За ту же сумму Артас примет участие в челлендже от Эвелона: Папич будет играть в Counter-Strike, дополнительно получая $ 500 за каждое убийство.

Ранее Вадим Evelone192 Казаков (более 2,4 млн фолловеров на Twitch) рассказал, что Папич просит за стримы на «Твиче» больше денег, чем на YouTube.

На YouTube он хочет $ 20 тыс., но на Twitch — $ 30 тыс., потому что тут нужно контролировать свои слова. Однако если мы хотим выбрать героев, на которых он будет играть — это $ 50 тыс.

Канал Папича на Twitch разбанили в среду, 19 марта — спустя почти шесть лет после блокировки. Сам стример отмечал, что больше не будет проводить там эфиры бесплатно.

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