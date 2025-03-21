Призовой фонд Riyadh Masters 2025 по Dota 2 составит $ 3 млн

Организаторы Кубка мира по киберспорту (Esports World Cup) раскрыли подробности о входящем в основную программу турниру по Dota 2. Призовой фонд Riyadh Masters 2025 составит $ 3 млн.

На турнире сыграют 16 команд, одна уже известна — это прошлогодний победитель в лице Gaimin Gladiators. Семь слотов будут разыграны на региональных квалификациях, а прямые приглашения получат топ-8 рейтинга EPT: сейчас в нём лидируют российские команды Team Spirit, BetBoom Team и PARIVISION.

Riyadh Masters 2025 пройдёт с 8 по 21 июля в новом формате. Сначала все участники сыграют в группах по четыре команды, затем пройдут первые матчи на вылет, а плей-офф состоится по системе single-elimination (олимпийская система «проиграл — выбыл»).

В прошлом году призовой фонд Riyadh Masters составлял $ 5 млн, в 2023 году — $ 15 млн.