Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды «Чемпионата» Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Pixar анонсировала мультфильм «Тайна Коко 2» — премьера в 2029 году

Pixar анонсировала мультфильм «Тайна Коко 2» — премьера в 2029 году
Аудио-версия:
Комментарии

Студия Pixar анонсировала мультфильм «Тайна Коко 2» — продолжение одного из своих самых высокооценённых анимационных проектов. Релиз сиквела состоится ещё нескоро — в 2029 году.

Режиссёрами будущего мультфильма выступят Ли Анкрич и Эдриан Молина, которые работали над оригинальным проектом. Сейчас авторы пишут сценарий и готовят наброски будущей истории.

Первый постер «Тайны Коко 2»

Первый постер «Тайны Коко 2»

Фото: Pixar

«Тайна Коко» вышла в 2017 году и рассказывала историю 12-летнего Мигеля, который живёт в мексиканской деревушке в семье сапожников и тайно мечтает стать музыкантом. Однажды герой узнаёт, что между ним и его любимым певцом Эрнесто де ла Крусом существует некая связь — персонаж отправляется к своему кумиру в Страну Мёртвых и постепенно раскрывает тайны своей семьи.

«Тайна Коко» остаётся одной из самых успешных лент Pixar — мультфильм заработал в прокате около $ 814 млн и получил «Оскары» за лучший мультфильм и за лучшую песню.

Материалы по теме
Про Ждуна сняли фильм: мы его посмотрели, чтобы вам не пришлось
Про Ждуна сняли фильм: мы его посмотрели, чтобы вам не пришлось
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android