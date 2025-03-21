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В Assassin's Creed Shadows сыграли более 1 млн человек за сутки

В Assassin's Creed Shadows сыграли более 1 млн человек за сутки
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Компания Ubisoft похвасталась успехами Assassin's Creed Shadows — новой части культовой серии. Авторы проекта заявили, что за первые сутки в игру сыграли более 1 млн человек.

В эту цифру входят как продажи игры на ПК и консолях, так и подписчики сервиса Ubisoft+. В компании не уточнили, какая часть аудитории приобрела игру.

Assassin's Creed: Shadows уже преодолела отметку в один миллион игроков! Благодарим вас от всего сердца за то, что присоединились к приключению в феодальной Японии. Мы невероятно рады начать это путешествие вместе с вами!

Релиз Assassin's Creed Shadows состоялся 20 марта на ПК, PS5 и Xbox Series. В Steam у игры «Очень положительные» отзывы — по итогам 3600 обзоров проект рекомендует 81% геймеров.

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