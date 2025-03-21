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Вышел трейлер второго сезона сериала «Ходячие мертвецы: Мёртвый город» — премьера 4 мая

Вышел трейлер второго сезона сериала «Ходячие мертвецы: Мёртвый город» — премьера 4 мая
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Телеканал AMC представил полноценный трейлер второго сезона сериала «Ходячие мертвецы: Мёртвый город». Продолжение спин-оффа культового сериала стартует уже 4 мая.

Видео доступно на YouTube-канале The Walking Dead. Права на видео принадлежат AMC.

События «Ходячих мертвецов: Мёртвый город» разворачиваются после финала оригинальных «Ходячих мертвецов» и рассказывают, как заклятые враги Ниган и Мэгги отправляются в Нью-Йорк, чтобы спасти Хершела Ри — сына Мэгги. Главные роли в проекте исполняют Джеффри Дин Морган («Хранители») и Лорен Коэн («Казанова»).

Первый сезон вышел летом 2023 года и получил в основном положительные отзывы от зрителей и критиков. Сейчас по вселенной шоу также выходят «Дэрил Диксон» и «Выжившие».

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