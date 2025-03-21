Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды «Чемпионата» Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Завершился второй сезон сериала «Разделение» от Apple

Завершился второй сезон сериала «Разделение» от Apple
Комментарии

20 марта завершился второй сезон «Разделения» — флагманского сериала компании Apple. В этот день вышел 10-й эпизод продолжения, который уже можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Apple TV+ с русскими субтитрами.

Второй сезон шоу стартовал в январе и сразу же установил рекорд стримингового сервиса. Проект возглавил чарты ключевых для компании рынков, обойдя в том числе очень популярного «Теда Лассо».

Сериал «Разделение» дебютировал в феврале 2022 года, получив очень положительные отзывы зрителей и критиков. Шоу рассказывает о сотруднике компании Lumon Industries Марке — он соглашается на процедуру «разделения», которая отделяет его нерабочие воспоминания от рабочих.

Материалы по теме
Второй сезон «Разделения» великолепно стартовал: тайна только больше интригует
Второй сезон «Разделения» великолепно стартовал: тайна только больше интригует
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android