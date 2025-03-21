Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды «Чемпионата» Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Состоялась мировая премьера ремейка «Белоснежки» от Disney

Состоялась мировая премьера ремейка «Белоснежки» от Disney
Аудио-версия:
Комментарии

21 марта состоялась мировая премьера «Белоснежки». Новый ремейк от студии Disney уже можно посмотреть в кинотеатрах большинства стран мира. До России лента доберётся в начале апреля — неофициальными способами.

Видео доступно на YouTube-канале Disney. Права на видео принадлежат Disney.

Ремейк «Белоснежки» рассказывает современную историю знаменитой девушки и её друзей — семи гномов. Помимо звезды новых «Голодных игр», главную злодейку в ремейке сыграет Галь Гадот («Чудо-женщина»). За режиссуру ленты отвечает Марк Уэбб, известный по «500 дням лета» и «Одарённой».

Ещё до выхода лента столкнулась с массовой критикой в Сети. Так, первый трейлер получил более 1 млн дизлайков на YouTube, а большую премьеру ленты в Лос-Анджелесе отменили в последний момент из-за политических высказываний главных звёзд картины. Критики также не пришлась по душе лента, хотя актёрскую работу Рэйчел Зеглер похвалило большинство обозревателей.

Материалы по теме
«Бездушная катастрофа»: критики громят ремейк «Белоснежки» от Disney
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android