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Звезде «Одних из нас» Белле Рамзи диагностировали аутизм прямо на съёмках сериала

Звезде «Одних из нас» Белле Рамзи диагностировали аутизм прямо на съёмках сериала
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Британская актриса Беллa Рамзи рассказала о неожиданном открытии во время съёмок первого сезона сериала «Одни из нас». Прямо во время производства шоу в 2021 году один из членов команды предположил, что девушка страдает от типичных для аутизма повадок — она в том числе неожиданно болезненно реагировала на слова и мимику других людей.

После этого Рамзи сходила к специалисту и подтвердила диагноз. Для актрисы это стало некой формой облегчения.

Я понимала, что у меня была нейродивергенция, но не могла признаться в этом себе. У меня был диагностирован аутизм, когда я снималась в первом сезоне «Одних из нас». После этого я испытала облегчение — теперь я не корю себя за то, что не могу делать некоторые базовые действия, доступные обычным людям.

Второй сезон сериала The Last of Us с Беллой Рамзи стартует уже 14 апреля в онлайн-кинотеатре Max. В продолжение войдёт семь эпизодов.

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