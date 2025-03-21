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Вышел исторический сериал «Эль Турко» c Джаном Яманом

Вышел исторический сериал «Эль Турко» c Джаном Яманом
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21 марта состоялась премьера исторического сериала «Эль Турко» с Джаном Яманом в главной роли. Первый сезон шоу доступен для просмотра в стриминговом сервисе «Иви».

Согласно синопсису, после поражения турок в битве за Вену пленённого янычара Хасана Балабана приговорили к казни, но ему удалось сбежать. Балабан оказывается в деревушке Моэна, находящейся в итальянских Альпах. Здесь он встречает девушку Глорию, которая предлагает ему кров и помогает восстановиться после тяжёлого ранения, полученного во время побега. Постепенно между ними завязываются романтические чувства, которым суждено перерасти в нечто большее.

Также в актёрский состав вошли Грета Ферро, Уилл Кемп, Мадалена Араган, Дэвид Найкл, Славко Собин, Хусейн Авни Даньял, Найджел Пилкингтон и другие. Кресло режиссёра занял Улуч Байрактар («10 дней хорошего человека»).

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