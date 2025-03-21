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Звезда «Долины соблазна» Дж. Альфонс Николсон сыграет в сериале «Фонари» от DC

Звезда «Долины соблазна» Дж. Альфонс Николсон сыграет в сериале «Фонари» от DC
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Как сообщают журналисты издания Deadline, звезда «Долины соблазна» Дж. Альфонс Николсон сыграет в сериале «Фонари» по вселенной DC. Отмечается, что актёр исполнит роль Джона-старшего в молодости.

«Фонари» — будущий супергеройский сериал, который расскажет о двух фонарях, расследующих некое убийство в США. Производством занимаются знаковые для индустрии люди: Том Кинг (сценарист комиксов DC), Крис Манди («Озарк») и Деймон Линделоф («Хранители», «Остаться в живых», «Оставленные»).

Сроки и дата премьеры «Фонарей» пока не раскрываются. Ожидается, что выход шоу состоится не раньше 2026 года. Ранее стриминговый сервис HBO Max опубликовал первый кадр сериала.

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