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Мелодрама «Джун и Джон» Люка Бессона выйдет в России 24 апреля — русский трейлер

Мелодрама «Джун и Джон» Люка Бессона выйдет в России 24 апреля — русский трейлер
Аудио-версия:
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Вышел русский трейлер мелодрамы «Джун и Джон» Люка Бессона. Из ролика стало известно, что премьера ленты в кинотеатрах России состоится 24 апреля.

Видео доступно на YouTube-канале «Вольгá». Права на видео принадлежат EuropaCorp.

Согласно синопсису, Джон — парень, который всегда играл по правилам, а Джун — девушка, которая живёт так, будто завтра не наступит. Их встреча — взрыв, который переворачивает весь мир с ног на голову. Бросая вызов времени и закону, они пускаются в головокружительное приключение, которое наполнит их жизни красками, магией и безудержной любовью.

В актёрский состав вошли Матильда Прайс, Люк Стэнтон Эдди, Райан Шус, Дин Тестерман, Шерри Маттсон, Хони Лорен, Аянна Флеминг и другие. Кресло режиссёра занял Люк Бессон («Догмен», «Леон»).

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