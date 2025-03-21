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Комедийный триллер «Ночь с психопатом» выйдет в России 1 мая — русский трейлер

Комедийный триллер «Ночь с психопатом» выйдет в России 1 мая — русский трейлер
Аудио-версия:
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Вышел русский трейлер комедийного фильма «Ночь с психопатом» с Самарой Уивинг и Рэйем Николсоном. Из ролика стало известно, что премьера триллера в кинотеатрах России состоится 1 мая.

Видео доступно на YouTube-канале «Вольгá». Права на видео принадлежат LuckyChap.

Согласно синопсису, поклонник поп-звезды Софии по имени Пол пробрался в её особняк на Голливудских холмах, ранил охранника ножом и был пойман. Теперь он в компании такой же сумасшедшей подельницы сбегает из психиатрической лечебницы и снова проникает в дом своего кумира в полной уверенности, что теперь они с Софией точно поженятся.

Также в актёрский состав вошли Эрик Дэйн («Эйфория»), Джимми Фэйлс («Последний чернокожий мужчина в Сан-Франциско»), Алба Баптишта («Монахиня-воин») и другие. Кресло режиссёра занял Джимми Уорден.

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