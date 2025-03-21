Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Финальные титры Assassin's Creed Shadows идут больше 2 часов

Финальные титры Assassin's Creed Shadows идут больше 2 часов
Аудио-версия:
Комментарии

20 марта состоялся релиз Assassin's Creed Shadows — новой части известной серии стелс-экшенов от Ubisoft. Некоторые геймеры уже успели пройти игру и обнаружить, что финальные титры проекта идут больше двух часов.

Для сравнения: «Властелин колец: Возвращение короля» выступает рекордсменом по хронометражу титров среди всех фильмов, однако даже там они идут всего 9 минут 33 секунды.

Фото: GamersPrey/Ubisoft

События Assassin's Creed Shadows развернутся в феодальной Японии в период Сэнгоку. Главных героев в этот раз двое: девушка-ниндзя и афросамурай Ясукэ. Вместе герои будут восстанавливать справедливость на территории Страны восходящего солнца, попутно мстя своим обидчикам. За разработку игры отвечает студия Ubisoft Quebec — авторы Assassin's Creed Odyssey.

Игра уже доступна на PS5, Xbox Series и ПК. Русский язык есть в виде субтитров, но без озвучки.

Материалы по теме
Лучшая кооперативная игра в истории..? Обзор Split Fiction
Лучшая кооперативная игра в истории..? Обзор Split Fiction
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android