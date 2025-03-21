Второй сезон аниме «Необъятный океан» выйдет 7 июля — первый тизер

Вышел первый тизер второго сезона аниме «Необъятный океан». Из ролика стало известно, что премьера продолжения шоу состоится 7 июля.

Видео доступно на YouTube-канале NBCUniversal Anime/Music. Права на видео принадлежат Zero-G.

Согласно синопсису, Иори Китахара поступил в университет в прибрежном городке и снял комнату у семьи Котэгава. Глава семьи владеет магазинчиком снаряжения для дайвинга, но эта тематика не близка сердцу Иори — он до ужаса боится воды. Но знакомство с компанией друзей-дайверов заставляет его постепенно менять свои взгляды, научиться смотреть своим страхам прямо в глаза и открыть для себя просторы необъятного океана.

Первый сезон «Необъятного океана» вышел в 2018 году. Анимационное шоу получило множество восторженных отзывов как от критиков, так и от рядовых зрителей.