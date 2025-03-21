Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Второй сезон аниме «Необъятный океан» выйдет 7 июля — первый тизер

Второй сезон аниме «Необъятный океан» выйдет 7 июля — первый тизер
Аудио-версия:
Комментарии

Вышел первый тизер второго сезона аниме «Необъятный океан». Из ролика стало известно, что премьера продолжения шоу состоится 7 июля.

Видео доступно на YouTube-канале NBCUniversal Anime/Music. Права на видео принадлежат Zero-G.

Согласно синопсису, Иори Китахара поступил в университет в прибрежном городке и снял комнату у семьи Котэгава. Глава семьи владеет магазинчиком снаряжения для дайвинга, но эта тематика не близка сердцу Иори — он до ужаса боится воды. Но знакомство с компанией друзей-дайверов заставляет его постепенно менять свои взгляды, научиться смотреть своим страхам прямо в глаза и открыть для себя просторы необъятного океана.

Первый сезон «Необъятного океана» вышел в 2018 году. Анимационное шоу получило множество восторженных отзывов как от критиков, так и от рядовых зрителей.

Материалы по теме
Классное шоу для фанатов Lost, но с проблемами. Обзор сериала «Рай»
Классное шоу для фанатов Lost, но с проблемами. Обзор сериала «Рай»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android