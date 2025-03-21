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Стартовали съёмки фильма «Ваня» с Юрой Борисовым — кадры с площадки

Стартовали съёмки фильма «Ваня» с Юрой Борисовым — кадры с площадки
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Пресс-служба кинокомпании СТВ объявила о старте съёмок фильма «Ваня» с Юрой Борисовым. Также авторы опубликовали множество кадров с площадки.

По сюжету 12-летний мальчик Ваня живёт с мамой в небольшой деревне – своего отца он не знает и очень хочет его найти. Дети подрабатывают в местном автосервисе у дяди Славы, чинят старенький мотоцикл и копят деньги на поездку в Москву, но не всё складывается так, как они мечтают.

Также в актёрский состав вошли Иван Агранович, Александр Цыганов, Анна Шевчук, Константин Итунин и другие. Кресло режиссёра заняла Клавдия Коршунова («Территория»).

Сроки и дата премьеры ленты пока не раскрываются.

Фотографии со съёмок

Фото: Пресс-служба СТВ

Фото: Пресс-служба СТВ

Фото: Пресс-служба СТВ

Фото: Пресс-служба СТВ

Фото: Пресс-служба СТВ

Фото: Пресс-служба СТВ

Фото: Пресс-служба СТВ

Фото: Пресс-служба СТВ

Фото: Пресс-служба СТВ

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