Стартовали съёмки фильма «Ваня» с Юрой Борисовым — кадры с площадки

Пресс-служба кинокомпании СТВ объявила о старте съёмок фильма «Ваня» с Юрой Борисовым. Также авторы опубликовали множество кадров с площадки.
По сюжету 12-летний мальчик Ваня живёт с мамой в небольшой деревне – своего отца он не знает и очень хочет его найти. Дети подрабатывают в местном автосервисе у дяди Славы, чинят старенький мотоцикл и копят деньги на поездку в Москву, но не всё складывается так, как они мечтают.
Также в актёрский состав вошли Иван Агранович, Александр Цыганов, Анна Шевчук, Константин Итунин и другие. Кресло режиссёра заняла Клавдия Коршунова («Территория»).
Сроки и дата премьеры ленты пока не раскрываются.
Фотографии со съёмок
Фото: Пресс-служба СТВ
Фото: Пресс-служба СТВ
Фото: Пресс-служба СТВ
Фото: Пресс-служба СТВ
Фото: Пресс-служба СТВ
Фото: Пресс-служба СТВ
Фото: Пресс-служба СТВ
Фото: Пресс-служба СТВ
Фото: Пресс-служба СТВ