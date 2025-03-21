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Фильм ужасов про Белоснежку выйдет в апреле — первый трейлер

Фильм ужасов про Белоснежку выйдет в апреле — первый трейлер
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Вышел первый трейлер фильма The Death of Snow White — хоррора про Белоснежку. В ролике показали центральных героев истории, семь гномов, ряд кровавых эпизодов и завязку сюжета.

Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат STL Productions.

В грядущей экранизации гномы предстанут в образах суровых воинов, которые уничтожают своих врагов. Вместе с Белоснежкой им предстоит сразиться со злобной мачехой и ужасами, скрывающимися во мраке леса.

В актёрский состав вошли Санаэ Лутсис, Челси Эдмундсон, Мередит Биндер, Риса Мэи, Али Чэпман, Диллон Мур и другие. Кресло режиссёра занял Джейсон Брукс.

Точная дата премьеры пока не раскрывается.

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