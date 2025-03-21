Cериал «Разделение» от Apple продлили на третий сезон

Сверхпопулярный сериал «Разделение» от Apple продлили на третий сезон. Руководитель компании Тим Кук сопроводил анонс продолжения коротким тизером.

Напомним, второй сезон «Разделения» завершился 20 марта. В этот день состоялась премьера 10-го эпизода, который уже можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Apple TV+ с русскими субтитрами.

Сериал «Разделение» дебютировал в феврале 2022 года, получив очень положительные отзывы зрителей и критиков. Шоу рассказывает о сотруднике компании Lumon Industries Марке — он соглашается на процедуру «разделения», которая отделяет его нерабочие воспоминания от рабочих.