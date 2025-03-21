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Cериал «Разделение» от Apple продлили на третий сезон

Cериал «Разделение» от Apple продлили на третий сезон
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Сверхпопулярный сериал «Разделение» от Apple продлили на третий сезон. Руководитель компании Тим Кук сопроводил анонс продолжения коротким тизером.

Напомним, второй сезон «Разделения» завершился 20 марта. В этот день состоялась премьера 10-го эпизода, который уже можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Apple TV+ с русскими субтитрами.

Сериал «Разделение» дебютировал в феврале 2022 года, получив очень положительные отзывы зрителей и критиков. Шоу рассказывает о сотруднике компании Lumon Industries Марке — он соглашается на процедуру «разделения», которая отделяет его нерабочие воспоминания от рабочих.

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