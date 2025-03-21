Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Супергеройский сериал «Железное сердце» от Marvel выйдет 24 июня — новые кадры

Супергеройский сериал «Железное сердце» от Marvel выйдет 24 июня — новые кадры
Комментарии

Компания Marvel объявила, что премьера долгожданного супергеройского сериала «Железное сердце» состоится 24 июня. Также авторы опубликовали новые кадры с главной героиней шоу.

Напомним, проект расскажет об одноимённой героине из комиксов Marvel — это молодая студентка, которая благодаря выдающимся инженерным способностям создаёт себе бронированный суперкостюм.

Главную роль в шоу исполнит Доминик Торн («Если Бил-стрит могла бы заговорить», «Иуда и чёрный мессия»), а антагониста в лице Паркера Роббинса сыграет Энтони Рамос («Гамильтон», «Звезда родилась», «Дурные деньги»). Ранее сообщалось, что в каст также войдёт Саша Барон Коэн («Борат»).

Новые кадры

Фото: Marvel

Фото: Marvel

Материалы по теме
Идеальная сказка о легенде спорта, но спорный байопик. Обзор фильма «Роднина»
Идеальная сказка о легенде спорта, но спорный байопик. Обзор фильма «Роднина»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android