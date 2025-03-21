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В России с Google взыскали 13,4 млрд рублей штрафов

В России с Google взыскали 13,4 млрд рублей штрафов
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Как сообщают журналисты издания «Известия», ФССП России продолжает взыскивать штрафы с российского подразделения Google за несоблюдение законодательства страны. Согласно данным Роскомнадзора, с 2021 года с корпорации было взыскано 13,4 млрд рублей — это около 40% от общей суммы штрафов.

Примечательно, что добровольно Google выплачивала штрафы только дважды: по 6 млн рублей в 2021 и 2022 году соответственно. Общая сумма наложенных на корпорацию штрафов составляет 32,8 млрд рублей, из которых 19,5 млрд до сих пор остаются неоплаченными.

В конце января сумма требований 17 российских ТВ-каналов к Google из-за блокировки YouTube-аккаунтов достигла 1,8 дуодециллиона рублей. Это единица с 39 нулями.

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