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Дженна Ортега осталась в восторге от работы с Леди Гагой над вторым сезоном «Уэнсдей»

Дженна Ортега осталась в восторге от работы с Леди Гагой над вторым сезоном «Уэнсдей»
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Актриса Дженна Ортега рассказала о работе над вторым сезоном сериала «Уэнсдей» вместе с Леди Гагой. Девушка призналась, что ей очень понравилось сниматься со знаменитой певицей в одном проекте.

Пусть артистка исполнит всего лишь эпизодическую роль во втором сезоне «Уэнсдей», главная героиня с удовольствием поработала с более опытной коллегой. При этом девушка до последнего не верила, что Гага действительно появится на площадке.

Она невероятно крутая и такая милая. Она очень добрая, и с ней просто здорово находиться рядом. Мы до конца не верили, что она появится на площадке — даже в первый съёмочный день. Мы её очень любим.

Премьера второго сезона сериала «Уэнсдей» состоится до конца 2025 года на Netflix. Продолжение будет куда мрачнее оригинала, как уже не раз сообщали актёры и создатели шоу.

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