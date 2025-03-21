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Экшен Game of Thrones: Kingsroad по «Игре престолов» выйдет в раннем доступе 26 марта

Экшен Game of Thrones: Kingsroad по «Игре престолов» выйдет в раннем доступе 26 марта
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Студия Netmarble рассказала об особенностях релиза Game of Thrones: Kingsroad — ролевого экшена по «Игре престолов». Проект выйдет в ранний доступ Steam уже 26 марта и пробудет в нём как минимум четыре недели.

Начать игру раньше можно можно с помощью приобретения «Наборов основателей», который обойдётся от $ 25 до $ 90 в зависимости от издания. В раннем доступе будет сразу 50 глав основной сюжетной линии, множество побочных заданий и дополнительных испытаний в поздней стадии игры. После релиза игра станет бесплатной и выйдет на мобильных платформах iOS и Android.

Game of Thrones: Kingsroad — новый проект по вселенной «Игры престолов» от HBO. Ролевая игра создаётся для ПК, консолей и мобильных устройств как для одиночного, так и для кооперативного прохождения. События игры развернутся параллельно сюжету сериала, а среди главных героев будет Джон Сноу и другие персонажи саги.

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