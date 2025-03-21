В кинотеатрах России вышел боевик «Особо опасный пассажир» с Марком Уолбергом

20 марта в России состоялась премьера фильма «Особо опасный пассажир». Боевик с Марком Уолбергом уже можно посмотреть в большинстве кинотеатров страны с русским дубляжом.

Видео доступно на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат Lionsgate.

Сюжет ленты рассказывает о пилоте, который перевозит заключённого для суда из далёкой Аляски. После взлёта федеральный маршал и свидетель оказываются в ловушке, поскольку пилот совсем не тот, за кого себя выдаёт.

Вместе с Марком Уолбергом в ленте также сыграли Мишель Докери («Джентльмены»), Тофер Грейс («Человек-паук 3: Враг в отражении»), Леа Ремини («Король Квинса») и другие. Режиссёром выступил лауреат премий «Оскар» и «Золотой глобус» Мел Гибсон («По соображениям совести»).