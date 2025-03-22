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Зрители приняли «Белоснежку» с Рэйчел Зеглер хуже ремейка «Русалочки»

Зрители приняли «Белоснежку» с Рэйчел Зеглер хуже ремейка «Русалочки»
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21 марта в мировом прокате состоялась премьера ремейка «Белоснежки» с Рэйчел Зеглер. Увидеть ленту и сформировать своё мнение о ней уже успели как критики, так и рядовые зрители.

Фото: CinemaScore

Вторые оценили картину крайне сдержанно. К примеру, на агрегаторе CinemaScore сказка получила от зрителей рейтинг B+ — это самая низкая оценка среди всех ремейков Disney. Данный рейтинг формируется на основе опроса, который представители компании проводят среди кинозрителей непосредственно на самой премьере фильма.

Ремейк «Белоснежки» рассказывает современную историю знаменитой девушки и её друзей — семи гномов. Помимо звезды новых «Голодных игр», главную злодейку в ремейке сыграет Галь Гадот («Чудо-женщина»). За режиссуру ленты отвечает Марк Уэбб, известный по «500 дням лета» и «Одарённой».

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