Умерла актриса Лариса Голубкина, звезда «Гусарской баллады» и «Сказки о царе Салтане»

В возрасте 85 лет скончалась народная артистка РСФСР Лариса Голубкина. О смерти актрисы сообщил телеведущий Андрей Малахов в своих соцсетях. По информации СМИ, причиной смерти Голубкиной стал рак крови третьей степени — у артистки остановилось сердце.

Полчаса назад пришла новость о том, что ушла из жизни моя подруга, звезда «Гусарской баллады», великолепная актриса Лариса Голубкина.

Лариса Голубкина больше всего известна зрителям по ролям в «Гусарской балладе», «Дайте жалобную книгу». «Сказке о царе Салтане», «Трое в лодке, не считая собаки», «Трагедии века», «Простодушной» и «Сердце не камень».

Также актриса играла в Центральном академическом театре Российской армии, где участвовала в постановках «Солдат и Ева», «Давным-давно», «Закон вечности» и других.