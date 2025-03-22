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Сборы фильма «Царевна-лягушка» с Никитой Кологривым превысили 400 млн рублей

Сборы фильма «Царевна-лягушка» с Никитой Кологривым превысили 400 млн рублей
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22 марта сборы фильма «Царевна-лягушка» с Никитой Кологривым превысили 400 млн рублей. Для достижения такого результата ленте понадобилось две с половиной недели — премьера состоялась 6 марта.

Фото: «Фонд Кино»

«Царевна-лягушка» — переосмысление знаменитой русской народной сказки. Фильм рассказывает о лягушке, которая очень любила смотреть фильмы в летнем кинотеатре. События картины разворачиваются в современном мире, где ключевую роль в истории любви Ивана-царевича и заколдованной Царевны-лягушки играет мяч для гольфа.

Также роли в проекте исполнили Валентина Ляпина («Бременские музыканты»), Александр Метёлкин («1941»), Роман Курцын («Жажда») и другие. Режиссёром выступил Александр Амиров («Решала: Брат»).

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