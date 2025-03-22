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Продолжение аниме «Дни Сакамото» от Netflix стартует в июле — постер

Продолжение аниме «Дни Сакамото» от Netflix стартует в июле — постер
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Компания Netflix раскрыла, что вторая часть первого сезона аниме «Дни Сакамото» стартует в июле. Также авторы поделились постером продолжения. Точная дата премьеры пока не раскрывается.

«Дни Сакамото» рассказывают историю бывшего киллера Таро Сакамото. Он решил завязать с преступным делом и посвятить свою жизнь магазину и воспитанию дочери, однако ему приходится вновь взять в руки оружие, чтобы разобраться со своим прошлым и защитить близких.

Создателем аниме выступила студия TMS («Акира»), а за сценарий отвечает Таку Кисимото («Синяя тюрьма: Блю лок»). Премьера продолжения анимационного шоу состоится в стриминговом сервисе Netflix.

Постер продолжения

Фото: Netflix

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