Продолжение аниме «Дни Сакамото» от Netflix стартует в июле — постер

Компания Netflix раскрыла, что вторая часть первого сезона аниме «Дни Сакамото» стартует в июле. Также авторы поделились постером продолжения. Точная дата премьеры пока не раскрывается.

«Дни Сакамото» рассказывают историю бывшего киллера Таро Сакамото. Он решил завязать с преступным делом и посвятить свою жизнь магазину и воспитанию дочери, однако ему приходится вновь взять в руки оружие, чтобы разобраться со своим прошлым и защитить близких.

Создателем аниме выступила студия TMS («Акира»), а за сценарий отвечает Таку Кисимото («Синяя тюрьма: Блю лок»). Премьера продолжения анимационного шоу состоится в стриминговом сервисе Netflix.

Постер продолжения