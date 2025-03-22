Утекли характеристики видеокарты RTX 5060 Ti

Журналисты издания VideoCardz раскрыли характеристики грядущей бюджетной видеокарты RTX 5060 Ti. По информации журналистов, производитель уже поделился технической спецификой устройства со своими партнёрами.

Новая линейка бюджетных видеокарт NVIDIA получит три модели: RTX 5060 на 8 ГБ, RTX 5060 Ti на 8 ГБ и RTX 5060 Ti на 16 Гб.

Характеристики RTX 5060 Ti

Процессор : GB206-300 с 4608 CUDA-ядрами

: GB206-300 с 4608 CUDA-ядрами Тактовая частота : 2407 МГц

: 2407 МГц Память : 8/16 ГБ GDDR7 в зависимости от модели

: 8/16 ГБ GDDR7 в зависимости от модели Разрядность шины : 128 бит

: 128 бит Пропускная способность : 448 ГБ/с

: 448 ГБ/с Энергопотребление: 180 Вт

Линейка RTX 5060 должна поступить в продажу до конца апреля.