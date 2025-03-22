«Безумная концовка»: зрители в восторге от финала второго сезона сериала «Разделение»

20 марта завершился второй сезон «Разделения» — флагманского сериала компании Apple. В этот день состоялась премьера 10-го эпизода продолжения, который уже доступен для просмотра в онлайн-кинотеатре Apple TV+ с русскими субтитрами.

Фото: IMDb

Зрители оказались в полном восторге от финала второго сезона. К примеру, на агрегаторе IMDb последний эпизод продолжения получил рейтинг 9,6 балла из 10.

Что пишут зрители о финальном эпизоде

«Разделение» официально закрепило за собой статус одного из лучших шоу, которые я когда-либо видел.

Эпизод был насыщенным от начала до конца, едва давая вам время, чтобы перевести дух. Каждая сцена казалась важной, и каждая секунда говорила о последствиях.

Это шедевр. Это величайший сериал, который я когда-либо видел. Это было захватывающе, грустно и странно одновременно.

Финал превосходно передаёт все чувства, которые может испытывать человек… Это заставит вас разрыдаться, а затем рассмеяться во весь голос.

Финал настолько потрясающий, что вы не хотите, чтобы он заканчивался.

Apple уже объявила о продлении сериала на третий сезон. Сроки и дата премьеры пока не раскрываются.