Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Безумная концовка»: зрители в восторге от финала второго сезона сериала «Разделение»

«Безумная концовка»: зрители в восторге от финала второго сезона сериала «Разделение»
Аудио-версия:
Комментарии

20 марта завершился второй сезон «Разделения» — флагманского сериала компании Apple. В этот день состоялась премьера 10-го эпизода продолжения, который уже доступен для просмотра в онлайн-кинотеатре Apple TV+ с русскими субтитрами.

Фото: IMDb

Зрители оказались в полном восторге от финала второго сезона. К примеру, на агрегаторе IMDb последний эпизод продолжения получил рейтинг 9,6 балла из 10.

Что пишут зрители о финальном эпизоде

«Разделение» официально закрепило за собой статус одного из лучших шоу, которые я когда-либо видел.
Эпизод был насыщенным от начала до конца, едва давая вам время, чтобы перевести дух. Каждая сцена казалась важной, и каждая секунда говорила о последствиях.
Это шедевр. Это величайший сериал, который я когда-либо видел. Это было захватывающе, грустно и странно одновременно.
Финал превосходно передаёт все чувства, которые может испытывать человек… Это заставит вас разрыдаться, а затем рассмеяться во весь голос.
Финал настолько потрясающий, что вы не хотите, чтобы он заканчивался.

Apple уже объявила о продлении сериала на третий сезон. Сроки и дата премьеры пока не раскрываются.

Материалы по теме
Классное шоу для фанатов Lost, но с проблемами. Обзор сериала «Рай»
Классное шоу для фанатов Lost, но с проблемами. Обзор сериала «Рай»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android