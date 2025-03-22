«Безумная концовка»: зрители в восторге от финала второго сезона сериала «Разделение»
20 марта завершился второй сезон «Разделения» — флагманского сериала компании Apple. В этот день состоялась премьера 10-го эпизода продолжения, который уже доступен для просмотра в онлайн-кинотеатре Apple TV+ с русскими субтитрами.
Фото: IMDb
Зрители оказались в полном восторге от финала второго сезона. К примеру, на агрегаторе IMDb последний эпизод продолжения получил рейтинг 9,6 балла из 10.
Что пишут зрители о финальном эпизоде
«Разделение» официально закрепило за собой статус одного из лучших шоу, которые я когда-либо видел.
Эпизод был насыщенным от начала до конца, едва давая вам время, чтобы перевести дух. Каждая сцена казалась важной, и каждая секунда говорила о последствиях.
Это шедевр. Это величайший сериал, который я когда-либо видел. Это было захватывающе, грустно и странно одновременно.
Финал превосходно передаёт все чувства, которые может испытывать человек… Это заставит вас разрыдаться, а затем рассмеяться во весь голос.
Финал настолько потрясающий, что вы не хотите, чтобы он заканчивался.
Apple уже объявила о продлении сериала на третий сезон. Сроки и дата премьеры пока не раскрываются.
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