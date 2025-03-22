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Глен Пауэлл хочет сыграть главную роль в новой «Техасской резне бензопилой»

Глен Пауэлл хочет сыграть главную роль в новой «Техасской резне бензопилой»
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Как сообщают журналисты издания Deadline, крупные кинокомпании борются за право снять новую «Техасскую резню бензопилой». Среди желающих фигурируют студии Lionsgate, A24 и Neon.

Отмечается, что Глен Пауэлл («Смерч 2», «Топ Ган: Мэверик») хочет сыграть главную роль в предстоящей ленте и выступить её продюсером. На позицию режиссёра рассматривается Дж. Т. Моллнер, работавший над сериалом «Страсть» и фильмом «Странная милашка».

Франшиза «Техасская резня бензопилой» включает в себя девять различных фильмов, последним из которых стала одноимённая лента от Netflix, вышедшая в 2022 году. Действия картины разворачиваются через 50 лет после сюжета оригинала.

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