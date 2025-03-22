Assassin's Creed Shadows стартовала лучше «Истоков» и «Одиссеи»

20 марта состоялся релиз Assassin's Creed Shadows — новой части известной серии стелс-экшенов от Ubisoft. Теперь разработчики отчитались, что за пару дней в проект сыграло два миллиона человек — это больше стартовых показателей Origins и Odyssey.

В честь данного события авторы опубликовали стилизованный арт.

Фото: Ubisoft

События Assassin's Creed Shadows разворачиваются в феодальной Японии в период Сэнгоку. Главных героев в этот раз двое: девушка-ниндзя и афросамурай Ясукэ. Вместе герои будут восстанавливать справедливость на территории Страны восходящего солнца, попутно мстя своим обидчикам. За разработку игры отвечает студия Ubisoft Quebec — авторы Assassin's Creed Odyssey.

Игра уже доступна на PS5, Xbox Series и ПК. Русский язык есть в виде субтитров, но без озвучки.