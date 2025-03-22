Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Стив, зомби и житель — на персональных постерах фильма «Minecraft в кино»

Стив, зомби и житель — на персональных постерах фильма «Minecraft в кино»
Аудио-версия:
Комментарии

Кинокомпания Warner Bros. опубликовала персональные постеры фильма «Minecraft в кино». На них оказались изображены Стив, зомби, житель, скелет, железный голем и другие персонажи будущей экранизации.

События «Майнкрафта» развернутся в наши дни, когда четырёх неудачников внезапно затягивает через таинственный портал в странную кубическую страну. Теперь им предстоит вернуться домой, сражаясь со злыми созданиями, которые стоят на их пути.

Главные роли в фильме сыграли Эмма Майерс («Уэнсдей»), Даниэль Брукс («Миротворец»), Джек Блэк («Школа рока») и Джейсон Момоа («Форсаж»). Режиссёром экранизации культовой игры выступил Джаред Хесс («Последний человек на Земле»).

Премьера «Minecraft в кино» в мировом прокате состоится 4 апреля.

Персональные постеры

Фото: Warner Bros.

Фото: Warner Bros.

Фото: Warner Bros.

Фото: Warner Bros.

Фото: Warner Bros.

Фото: Warner Bros.

Фото: Warner Bros.

Фото: Warner Bros.

Материалы по теме
Классное шоу для фанатов Lost, но с проблемами. Обзор сериала «Рай»
Классное шоу для фанатов Lost, но с проблемами. Обзор сериала «Рай»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android