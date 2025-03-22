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Испуганная Грета Ли — на новом кадре фильма «Трон: Арес»

Испуганная Грета Ли — на новом кадре фильма «Трон: Арес»
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Компания Disney опубликовала новый кадр из грядущего фильма «Трон: Арес». На нём оказалась изображена испуганная героиня актрисы Греты Ли.

Напомним, «Арес» не станет прямым продолжением предыдущих частей, а расскажет новую историю. В центре сюжета — программа, которая совершает прыжок из виртуального мира в реальный. Авторы стремились сделать новый «Трон» более суровым и эмоциональным, ставя перед зрителем вопрос о цене человеческой жизни.

Премьера фильма «Трон: Арес» состоится 10 октября. В третьем фильме серии сыграют Джаред Лето («Бегущий по лезвию 2049»), Джефф Бриджес («Большой Лебовски»), Грета Ли («Прошлые жизни») и другие.

Кадр с Гретой Ли

Фото: Disney

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