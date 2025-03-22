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Аниме «Восход Луны» от Netflix выйдет 10 апреля — первый трейлер

Аниме «Восход Луны» от Netflix выйдет 10 апреля — первый трейлер
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Вышел полноценный трейлер аниме «Восход Луны» (Moonrise). Из ролика стало известно, что шоу выйдет в стриминговом сервисе Netflix уже 10 апреля. Также авторы поделились постером.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix Anime. Права на видео принадлежат Netflix.

Сюжет проекта расскажет о Джеке, который вступает в армию Земли, чтобы отомстить жителям Луны за смерть своих родителей. Планетой давно управляет ИИ, который долгое время ссылал на Луну всех преступников и непокорных — и теперь те восстали и хотят независимости.

Производством аниме занимается Wit Studio, работавшая над «Атакой Титанов» и «Сагой о Винланде». В первый сезон войдёт семь эпизодов.

Постер

Фото: Netflix

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