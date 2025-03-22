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Для Minecraft выйдет большой апдейт с новой графикой — первые скриншоты

Для Minecraft выйдет большой апдейт с новой графикой — первые скриншоты
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Студия Mojang анонсировала большое обновление для Minecraft под названием Vibrant Visuals. Апдейт будет доступен для Bedrock-версии в ближайшие месяцы, а до Java доберётся позднее в будущем.

Видео доступно на YouTube-канале Minecraft. Права на видео принадлежат Microsoft.

Vibrant Visuals призвано улучшить визуальную составляющую Minecraft. Вместе с ним в игре появятся текстуры более высокого разрешения, улучшенные шейдеры, тени и обновлённое освещение, напоминающие трассировку лучей. Вместе с патчем знаменитая песочница начнёт выглядеть более естественно и приятно, отметили разработчики.

Сравнение Minecraft с новой графикой и без неё
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