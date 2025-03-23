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Аниме-фильм по «Человеку-бензопиле» выйдет 19 сентября

Аниме-фильм по «Человеку-бензопиле» выйдет 19 сентября
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Студия MAPPA объявила, что премьера полнометражного аниме-фильма по «Человеку-бензопиле» состоится 19 сентября. Будущую картину посвятят героине Резе. Сюжет будет основан на арке Девочки-Бомбы из оригинальной манги.

События манги «Человек-бензопила» рассказывают про подростка Дэндзи, который в один прекрасный момент получает способность превращать свои конечности в бензопилы. Теперь он вынужден убивать демонов из других миров, чтобы расплатиться с долгами своего покойного отца.

Напомним, осенью 2022 года состоялся выход первого сезона аниме-сериала «Человек-бензопила». Он получил множество положительных отзывов как от фанатов манги, так и от новой аудитории.

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