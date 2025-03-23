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Вышел новый трейлер второго сезона аниме «Кайдзю номер восемь»

Вышел новый трейлер второго сезона аниме «Кайдзю номер восемь»
Аудио-версия:
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Авторы аниме «Кайдзю номер восемь» опубликовали новый трейлер второго сезона шоу. В ролике показали центральных героев истории и сюжетную завязку продолжения.

Видео доступно на YouTube-канале AnimeSelect. Права на видео принадлежат TOHO animation.

Аниме рассказывает о мире, в котором люди ведут непрерывную войну с монстрами — кайдзю. Главным персонажем становится простой уборщик, которому в рот залетает маленький монстр, меняя всю его жизнь.

Премьера первого сезона «Кайдзю номер восемь» состоялась весной этого года. Адаптация популярной манги получила множество восторженных отзывов как от критиков, так и от рядовых зрителей. Шоу также входило в топ-10 самых популярных сериалов в России.

Второй сезон аниме стартует в июле. В продолжение войдёт 12 эпизодов.

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